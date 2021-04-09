В пожароопасный сезон в тюменских лесах будут дежурить шесть бригад
| Фото: Рослесхоз
Более 17 км минерализованных полос и 14 км противопожарных разрывов с выкосом сухостоя подготовят в Тюмени на границе с лесными массивами и садоводческими товариществами.
Также в рамках подготовки к пожароопасному сезону "ЛесПаркХоз" организует уборку несанкционированных свалок в городских лесах, сообщает городская администрация. Для профилактики природных пожаров на территории города ежедневно будут работать шесть патрульных групп.