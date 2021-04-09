В Увате закрыли ледовую переправу для автомобилей

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Проезд на автомобильном транспорте по ледовой переправе в Увате запрещен с 9 апреля, сообщает администрация Уватского района.

Безопасное передвижение по ледовой дороге разрешено только пешеходам.

"На переправе уже много воды, что небезопасно для движения автотранспорта. Лед на переправе распилят 12-13 апреля", – рассказал старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам Олег Папазян.

В 2020 году переправу для автомобилей закрыли 31 апреля.

Судно на воздушной подушке готово к перевозке людей во время весеннего ледохода на реке Иртыш. Как только возникнет подвижка льда, перевозить пассажиров начнут в штатном режиме по расписанию.