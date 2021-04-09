  • 9 апреля 20219.04.2021пятница
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Увате закрыли ледовую переправу для автомобилей

Общество, 16:49 09 апреля 2021

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Проезд на автомобильном транспорте по ледовой переправе в Увате запрещен с 9 апреля, сообщает администрация Уватского района.

Безопасное передвижение по ледовой дороге разрешено только пешеходам.

"На переправе уже много воды, что небезопасно для движения автотранспорта. Лед на переправе распилят 12-13 апреля", – рассказал старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам Олег Папазян.

В 2020 году переправу для автомобилей закрыли 31 апреля.

Судно на воздушной подушке готово к перевозке людей во время весеннего ледохода на реке Иртыш. Как только возникнет подвижка льда, перевозить пассажиров начнут в штатном режиме по расписанию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ледовая переправа , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:33 09.04.2021Пожароопасный период в Югре начнется с 25 апреля
17:25 09.04.2021В Тюмени на Цветном бульваре пройдет патриотический квартирник
17:14 09.04.2021Тюменские школьники признаны победителями и призерами "Фестиваля карт InfoGeo-2021"
16:51 09.04.2021В пожароопасный сезон в тюменских лесах будут дежурить шесть бригад