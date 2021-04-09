Тюменские школьники признаны победителями и призерами "Фестиваля карт InfoGeo-2021"

| Фото: "Кванторум" г. Тюмень ВКонтакте | Фото: "Кванторум" г. Тюмень ВКонтакте

Победителями и призерами III Всероссийского конкурса "Фестиваль карт InfoGeo-2021" стали воспитанники Тюменского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка, сообщает "Кванториум".

Гран-при фестиваля взяли школьники из с. Исетское за проект "Карта инфраструктурных объектов села Исетское Исетского района"

В номинации "Лучшая исследовательская работа" среди 8-11 классов победили представители пос. Новотарманский с картой "15 крупнейших ударных кратеров планеты Земля". На втором месте - тюменцы, создавшие "Карту плотности ДТП города Тюмень".

В номинации "Карта развития науки и технологий" лучшим стал проект "Выдающиеся российские ученые и их открытия" из с. Исетское.

В номинации "Разработка интерактивной карты развития туризма в России" второе место заняли тюменцы, разработавшие туристическую карту Тюмени.

| Фото: "Кванторум" г. Тюмень ВКонтакте | Фото: "Кванторум" г. Тюмень ВКонтакте

Участниками фестиваля стали команды из 19 регионов России от Санкт-Петербурга до Сахалина. На конкурс было прислано 135 карт, которые создавали 185 человек.

Созданные карты могут служить наглядным материалом и использоваться в образовательном процессе в школах Тюменской области.