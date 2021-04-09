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В Тюмени на Цветном бульваре пройдет патриотический квартирник

Общество, 17:25 09 апреля 2021

региональное отделение "Молодой гвардии"

Патриотический квартирник состоится на Цветном бульваре в Тюмени 15 апреля.

Как рассказал руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев, это одно из мероприятий ежегодной патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ".

Начнется квартирник со школьного вальса – он задаст атмосферу всему мероприятию. Далее прозвучат известные песни о войне в исполнении местных вокалистов и номера от победителей и финалистов городского конкурса чтецов. Кроме стихотворений, они зачитают наизусть фронтовые письма своих родных.

Продолжит квартирник свободная программа, где могут выступить все желающие. Особо приветствуются рассказы о родственниках-фронтовиках, их пути на войне и жизни после нее. Также можно прочитать стихи или спеть.

Патриотический квартирник даст старт традиционной акции "Георгиевская ленточка". Всего ко Дню Победы молодогвардейцы планируют раздать около 30 тыс. лент.

Евгения Шевцова

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# квартирник , Молодая гвардия

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