В Тюмени на Цветном бульваре пройдет патриотический квартирник

региональное отделение "Молодой гвардии" региональное отделение "Молодой гвардии"

Патриотический квартирник состоится на Цветном бульваре в Тюмени 15 апреля.

Как рассказал руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев, это одно из мероприятий ежегодной патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ".

Начнется квартирник со школьного вальса – он задаст атмосферу всему мероприятию. Далее прозвучат известные песни о войне в исполнении местных вокалистов и номера от победителей и финалистов городского конкурса чтецов. Кроме стихотворений, они зачитают наизусть фронтовые письма своих родных.

Продолжит квартирник свободная программа, где могут выступить все желающие. Особо приветствуются рассказы о родственниках-фронтовиках, их пути на войне и жизни после нее. Также можно прочитать стихи или спеть.

Патриотический квартирник даст старт традиционной акции "Георгиевская ленточка". Всего ко Дню Победы молодогвардейцы планируют раздать около 30 тыс. лент.

Евгения Шевцова