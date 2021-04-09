Тюменцы могут посмотреть новый выпуск программы "Студия -72" в воскресенье

Тюменцы смогут узнать о главных событиях недели на телеканале "Тюменское время" 11 апреля в 20 часов 30 минут. В новом выпуске программы "Студия 72" к компании харизматичных ведущих присоединится актриса, участница Высшей лиги КВН Ольга Жихарева.

Ольга и ведущие шоу обсудят актуальные темы уходящей недели, прокомментируют свежие новости и поднимут архивы тюменского телевидения.

Смотрите программу "Студия 72" в воскресенье 11 апреля на телеканале "Тюменское время" (21-ая кнопка кабельного телевидения).