  • 9 апреля 20219.04.2021пятница
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут посмотреть новый выпуск программы "Студия -72" в воскресенье

Общество, 18:03 09 апреля 2021

Тюменцы смогут узнать о главных событиях недели на телеканале "Тюменское время" 11 апреля в 20 часов 30 минут. В новом выпуске программы "Студия 72" к компании харизматичных ведущих присоединится актриса, участница Высшей лиги КВН Ольга Жихарева.

Ольга и ведущие шоу обсудят актуальные темы уходящей недели, прокомментируют свежие новости и поднимут архивы тюменского телевидения.

Смотрите программу "Студия 72" в воскресенье 11 апреля на телеканале "Тюменское время" (21-ая кнопка кабельного телевидения).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменское время

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 09.04.2021Более 200 пассажиров международных рейсов осмотрели в аэропорту Рощино с начала 2021 года
19:13 09.04.2021Детская игровая программа про Белку и Стрелку пройдет в тюменском музее перед Днем космонавтики
19:07 09.04.2021Тюменцы обсудят цифровое искусство и выполнят проекты с художником Виктором Вилисовым
18:55 09.04.2021В Тюмени дорогу к туристическим объектам отремонтируют по нацпроекту