В Ишиме возобновлены операции по замене хрусталика

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Первые после карантина плановые операции по замене хрусталика прошли в областной больнице №4 Ишима. Провела их врач-офтальмолог Евгения Перевозникова. За четыре дня она прооперировала 78 человек, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Среди пациентов жители Ишима и ближайших районов. Накануне операции все пациенты посетили офтальмолога поликлиники, сдали необходимые анализы и получили направление на замену хрусталика.

Почувствовать разницу и оценить результат пациенты могут почти сразу после операции. 80-летняя жительница Ишима Галина Болтунова не решалась на операцию много лет, но настоял супруг.

"До этого дня я видела только силуэты, книги могла читать лишь с лупой, а сейчас все вижу четко. Очень благодарна доктору за великолепную работу. Теперь нужно многое наверстать - мечтаю перечитать "Угрюм-реку" и серьезно заняться уроками английского с правнуком", - рассказала Галина Михайловна.

Самой возрастной пациентке из прооперированных было 92 года. Операция прошла успешно.