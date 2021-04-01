В Ишиме возобновлены операции по замене хрусталика
Первые после карантина плановые операции по замене хрусталика прошли в областной больнице №4 Ишима. Провела их врач-офтальмолог Евгения Перевозникова. За четыре дня она прооперировала 78 человек, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Среди пациентов жители Ишима и ближайших районов. Накануне операции все пациенты посетили офтальмолога поликлиники, сдали необходимые анализы и получили направление на замену хрусталика.
Почувствовать разницу и оценить результат пациенты могут почти сразу после операции. 80-летняя жительница Ишима Галина Болтунова не решалась на операцию много лет, но настоял супруг.
"До этого дня я видела только силуэты, книги могла читать лишь с лупой, а сейчас все вижу четко. Очень благодарна доктору за великолепную работу. Теперь нужно многое наверстать - мечтаю перечитать "Угрюм-реку" и серьезно заняться уроками английского с правнуком", - рассказала Галина Михайловна.
Самой возрастной пациентке из прооперированных было 92 года. Операция прошла успешно.