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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В голосовании за имя аэропорта Тобольска лидирует Семён Ремезов

Общество, 17:51 10 апреля 2021

тобольск-окрыляет.рф | Фото: тобольск-окрыляет.рф

Более 76% участников народного голосования за имя для нового аэропорта Тобольска проголосовали за имя Семёна Ремезова. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По информации сайта тобольск-окрыляет.рф участие в голосовании приняли 20 тыс. 438 человек. За имя композитора Александра Алябьева отдали голоса 5,83%, имя поэта и педагога Петра Ершова - 9,57%, имя художника и этнографа Михаила Знаменского выбрали 4,62 %, живописца Василия Перова - 3,41 % от общего количества участников.

Официальные итоги народного голосования будут подведены в прямом эфире на телеканале “Тобольское время” в 19 часов. Онлайн-голосование проходило с 28 марта по 10 апреля.

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# аэропорт , Семен Ремезов , Тобольск

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