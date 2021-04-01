В голосовании за имя аэропорта Тобольска лидирует Семён Ремезов

| Фото: тобольск-окрыляет.рф | Фото: тобольск-окрыляет.рф

Более 76% участников народного голосования за имя для нового аэропорта Тобольска проголосовали за имя Семёна Ремезова. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По информации сайта тобольск-окрыляет.рф участие в голосовании приняли 20 тыс. 438 человек. За имя композитора Александра Алябьева отдали голоса 5,83%, имя поэта и педагога Петра Ершова - 9,57%, имя художника и этнографа Михаила Знаменского выбрали 4,62 %, живописца Василия Перова - 3,41 % от общего количества участников.

Официальные итоги народного голосования будут подведены в прямом эфире на телеканале “Тобольское время” в 19 часов. Онлайн-голосование проходило с 28 марта по 10 апреля.