Тюменский проект по созданию полезной нагрузки для наноспутников отмечен на федеральном уровне

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Проект участия школьников по созданию полезной нагрузки для наноспутников CubeSat от Тюменского госуниверситета признан победителем федерального конкурсного отбора "Дежурный по планете", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На базе "ФабЛаб" ТюмГУ три команды тюменских школьников 8-11 классов, в том числе учащиеся Школы одаренных ТюмГУ, будут собирать спутники и создавать программно-аппаратные комплексы, которые позволят вести мониторинг экосистем Арктики.

Как рассказал руководитель центра научного творчества и робототехники "ФабЛаб" ТюмГУ. Дмитрий Яковлев, в рамках первого проекта предполагается наладить процесс получения с запускаемого наноспутника космических снимков поверхности Земли в арктическом регионе. Обработка полученных в ходе выполнения проектов снимков с помощью компьютерных алгоритмов позволит проводить мониторинг и делать прогнозы экологической ситуации в Арктике.

Два спутника будут запущены на орбиту вместе с разработанной школьниками полезной нагрузкой и в течение нескольких лет выполнять свою задачу. После чего естественным образом сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере. Первый спутник будет запущен в конце 2021 года, второй – в 2022 году.

Добавим, всего на конкурс "Дежурный по планете" поступило 26 заявок из 15 регионов. Победили 12 заявок, на реализацию они получили 34,5 млн рублей.