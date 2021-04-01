Подростки в Тюмени звонят на детский телефон доверия из-за влюбленности, экзаменов и проблем с родителями

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Детско-родительские отношения, влюбленность, отношения со сверстниками и предстоящие экзамены – с такими проблемами чаще всего обращаются юные жители Тюменской области на детский телефон доверия.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" оператор детского телефона доверия, чаще всего звонят подростки, реже – младшие школьники и родители.

"Зачастую к нам обращаются подростки, которые не могут найти общего языка со своими родителями, бабушками и дедушками. Также это влюбленность, отношения с друзьями, первые ссоры. Они спрашивают, как пережить предательство, как найти друзей", - рассказала специалист.

Весной поступают звонки от старшеклассников, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Психологи отмечают, что зачастую ресурсов к концу учебного года уже мало, а прессинг со стороны школы и родителей, которые настаивают на хорошей учебе и оценках, усиливается.

"Дети начинают паниковать: "А если я не сдам, что будет?". Почему-то некоторые родители внушают, что если ребенок не сдаст экзамен или сдаст его на тройку, то жизнь на этом остановится и он будет самым плохим. Здесь важно, наоборот, поддерживать ребят и говорить им о том, что несмотря на оценки, они все равно любимы, а жизнь продолжается", - рассказывает специалист.

Она добавила, что иногда подростки звонят с просьбой просто поговорить. Темой бесед с родителями чаще всего становится выстраивание взаимоотношений с детьми.

За март 2021 года на детский телефон доверия в Тюменской области поступило 150 обращений, из них 59 – от детей и подростков, 16 – от родителей, 75 – от иных граждан.

Всего за первый квартал 2021 года специалисты приняли 647 звонков, из них 265 – от детей и подростков, 61 – от родителей, 321 – от иных граждан.

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Специалисты оказывают помощь бесплатно и анонимно. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке. Также функционирует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева