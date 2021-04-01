Достопримечательности Ялуторовска претендуют на попадание в Топ-1000 туристических брендов России

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" | Фото: МАУК "Арт-Вояж"

Достопримечательности Ялуторовска могут попасть в "Топ-1000 культурных и туристических брендов России". Результаты голосования определят судьбу приза зрительских симпатий по девяти категориям, а также учтут при определении Топ-1000 брендов, сообщает администрация города.

Участвовать в народном голосовании на интерактивной цифровой платформе живоенаследие.рф можно до 30 апреля.

Победителей голосования объявят на общероссийском фестивале "Живое наследие".