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Достопримечательности Ялуторовска претендуют на попадание в Топ-1000 туристических брендов России

Общество, 15:34 12 апреля 2021

МАУК "Арт-Вояж" | Фото: МАУК "Арт-Вояж"

Достопримечательности Ялуторовска могут попасть в "Топ-1000 культурных и туристических брендов России". Результаты голосования определят судьбу приза зрительских симпатий по девяти категориям, а также учтут при определении Топ-1000 брендов, сообщает администрация города.

Участвовать в народном голосовании на интерактивной цифровой платформе живоенаследие.рф можно до 30 апреля.

Победителей голосования объявят на общероссийском фестивале "Живое наследие".

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# бренды , достопримечательности , туризм , Ялуторовск

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