Пять студентов ТюмГУ - победители конкурса "УМНИК"

| Фото: fasie.ru | Фото: fasie.ru

Пять студентов ТюмГУ стали лидерами конкурса молодых инноваторов "УМНИК", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Александр Гильманов победил с проектом "Разработка программного обеспечения для расчета тепловых методов увеличения нефтеотдачи".

"Предполагаемыми потребителями разрабатываемого нами программного комплекса являются отечественные нефтяные компании, – рассказал автор проекта. – В работе предложены новые критерии оптимизации параметров, позволяющие повысить эффективность процесса извлечения тяжелой нефти".

Всего от Тюменской области на конкурс было заявлено 130 научных работ. К участию в финале были рекомендованы 90 проектов в сферах медицины, ресурсосбережения, химических технологий, энергетики.

По результатам оценки экспертов грантовую поддержку на реализацию получат 18 проектных работ.