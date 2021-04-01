В Тобольске реализуется пилотный проект по строительству арендного жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один из первых проектов по строительству арендного жилья был реализован в Тюменской области. ДОМ.РФ, сообщается на сайте компании, развивает арендный фонд в небольших промышленных городах с высокой экономической активностью.

Успешным примером является совместный проект ДОМ.РФ с холдингом "СИБУР" в Тобольске, где Институт развития передал в аренду "Запсибнефтехим" 1 тыс. 108 квартир.

Это дома с хорошей транспортной доступностью и всей необходимой инфраструктурой, квартиры в них предлагаются с качественной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Предприятие оплачивает аренду квартир для иногородних сотрудников-релокантов. В рамках мотивационной программы после 5 лет работы в компании у них появляется возможность выкупить квартиру на льготных условиях с пятилетней беспроцентной рассрочкой. В конце прошлого года этой возможностью уже воспользовались первые сотрудники предприятия.

Проекты корпоративной аренды, по словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, решают сразу несколько задач. "Во-первых, это выгодно предприятиям, которые получают возможность создания жилья рядом с рабочими местами, - пояснил он. - Во-вторых, создание прозрачного рынка арендного жилья в регионах является мощным стимулом для привлечения квалифицированных специалистов в регионы, обеспечивает дополнительные поступления в местные бюджеты. Всё это положительно сказывается на социально-экономическом развитии регионов".

В рамках задачи по развитию цивилизованного рынка аренды ДОМ.РФ реализует пилотные проекты по строительству арендного жилья, в том числе с привлечением частных инвестиций. Портфель компании состоит из 13 проектов коммерческой и корпоративной аренды на 8,9 тыс. квартир и апартаментов, общая площадь которых составляет 458,7 тыс. кв. м.

Два проекта корпоративной аренды — в Тобольске и Большом Камне уже функционируют, как и шесть арендных домов для частного найма в Москве и в Воронеже.