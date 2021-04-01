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В Нижневартовске ребенок провалился в яму с кипятком, ведется расследование

Происшествия, 10:41 13 апреля 2021

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Первоклассник провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва подземного трубопровода в Нижневартовске 12 апреля, сообщает управление Следственного комитета России по Югре.

Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами нижней части тела.

Городской следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

По версии следствия, утром по дороге в школу в районе дома № 14 по ул. Декабристов из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе полноты и своевременности действий должностных лиц, в обязанности которых входит обслуживание коммуникаций и их содержание в исправном состоянии. Расследование продолжается.

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