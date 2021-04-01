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В Тобольске оживут картины и скульптуры военного времени

Общество, 13:34 13 апреля 2021

Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

Тоболяков приглашают принять участие в арт-мобе "Победа" 3 мая.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском центре искусств и культуры, принять участие в акции может любой желающий. Заявки примут от представителей учреждений и организаций города, индивидуальных предпринимателей и жителей Тобольска.

Каждая команда выстраивает свою фигуру или композицию. Живая скульптура может быть застывшей или подвижной, единичной или групповой. Участники могут использовать реквизит, костюмы, грим, краски и взять за основу известные картины или скульптурные композиции, установленные в России. Они должны отражать тему "Ратный подвиг солдата".

Во время мероприятия будет проводиться съемка с земли и воздуха. Фотографии и видеоматериалы в дальнейшем используют для создания видеороликов и фильмов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Арт-моб "Победа" пройдет на Красной площади Тобольского кремля при благоприятной эпидемиологической обстановке. В случае ненастной погоды арт-моб состоится в здании ДК "Синтез".

Евгений Новоселов

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# День Победы , Тобольск , флешмоб

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