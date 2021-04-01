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"Диктант Победы" напишут жители Тюменской области

Общество, 10:05 14 апреля 2021

сообщество "Диктант Победы" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Диктант Победы" во ВКонтакте

Жители Тюменской области могут принять участие в "Диктанте Победы" как онлайн, так и очно 29 апреля. На сайте акции представлен список мест проведения.

Ознакомиться с площадками можно на интерактивной карте или посмотреть их списком. В перечне — школы, лицеи, гимназии, Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) и ТОГИРРО (ул. Малыгина, 73), административный корпус ТюмГУ (ул. Володарского, 6).

Напомним, международная патриотическая акция пройдет в третий раз, часть вопросов диктанта посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилеям великих советских полководцев. Участникам предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Впервые площадки организуют не только в больших, но и в малых населенных пунктах. Так, в Тюменской области их откроют в селах Абатское, Армизонское, Аромашево, Бердюжье, Викулово, Бегишево и других.

На сайте диктантпобеды.рф любой желающий может посмотреть инструкцию для прохождения диктанта офлайн и онлайн.

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# Великая Отечественная война , Диктант Победы , история

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