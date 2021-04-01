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Тюменцы смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Общество, 19:17 13 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень спортивных учреждений, которые будут включены в реестр для спортивного налогового вычета, составят в Тюменской области, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Количество систематически занимающихся спортом тюменцев растет год от года. Одни посещают бесплатные занятия по месту жительства, активно пользуясь услугами спорторганизаторов, другие предпочитают приобретать абонементы в фитнес-клубы, бассейны, спортивные залы. Немало предлагается спортивных секций на платной основе и в учреждениях дополнительного образования. Так что желающих воспользоваться предоставляемым с января 2022 года правом на вычет, наверняка, будет много", - отметил директор департамента Евгений Хромин.

Вычет будет предоставляться на сумму, не превышающую 120 тыс. рублей в год. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

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# налоги , налоговый вычет , физкультура и спорт

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