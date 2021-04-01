Тюменцам напомнили, как обезопасить себя от телефонных мошенников

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

С осторожностью делиться личными данными призывают жителей региона. В противном случае ими могут воспользоваться аферисты. Об участившихся во время пандемии случаях мошенничества по телефону и преступлений в интернете тюменцам напомнил председатель Совета при Тюменской областной думе по повышению правовой культуры и грамотности населения Владимир Нефедьев.

Он отметил, что жертвами аферистов становятся люди разного возраста, но самыми доверчивыми являются пожилые.

"Категорически нельзя никому называть свои данные по телефону. Выясните наименование организации звонившего вам человека. Скажите ему, что перезвоните позднее и кладите трубку. Уточняйте полученную информацию на официальных сайтах, - порекомендовал он. - Аналогичные действия предпринимайте в интернете. Получая электронную почту, никогда не нажимайте на ссылку пришедшего письма. Открывайте браузер и вводите информацию вручную, так вы попадете на официальный сайт и сможете уточнить информацию".

Стоит быть осторожными и в реальной жизни - не открывать дверь незнакомым людям, а о мероприятиях в доме узнавать по телефону в своем ЖЭКе. Не стоит поддаваться словам посетителей о необходимости срочных действий: тему дефицита времени часто разыгрывают мошенники, подчеркнул Нефедьев.

Татьяна Ковалева