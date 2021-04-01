В Тюменской области 49 семей в селах получили выплаты для покупки жилья

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Почти 60 млн рублей в 2020 году было выделено на предоставление гражданам социальных выплат на строительство либо приобретение жилья в Тюменской области. Их получили 49 человек, проживающих в сельских территориях и работающих на предприятиях АПК.

Это отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя итоги заседания Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, на котором заслушали информацию всех трех субъектов о достижении целей госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

"С одной стороны, кажется, что это немного, но с другой – у каждого из этих людей есть семья, дети, и поэтому граждан, улучшивших жилищные условия, фактически больше, - отметил он. - Тем не менее, я считаю, что эти выплаты необходимо увеличить, используя все возможности".

Сегодня, по мнению Сергея Корепанова, мало платить достойную зарплату и предоставлять жилье. Люди хотят жить так, чтобы была детская и спортивная площадки, возможность погулять с семьей в парке и многое другое. "Поэтому благоустройством территории нужно плотно заниматься, обращать на это больше внимания", - считает он.