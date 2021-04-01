Для российских школьников стартовала онлайн-олимпиада по предпринимательству

| Фото: областная ФМШ во ВКонтакте | Фото: областная ФМШ во ВКонтакте

Всероссийская онлайн-олимпиада "Юный предприниматель и финансовая грамотность" для учеников 1-9 классов стартовала 13 апреля. Она проходит на образовательной платформе Учи.ру и завершится 17 мая, сообщает Банк России.

Главная задача олимпиады - познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности. Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.

Основной тур соревнований начнется 27 апреля. В 13 субъектах России пройдут торжественные открытия олимпиады с участием глав регионов, а председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему "Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?". Начало урока — в 9 часов 30 минут (по мск), он подойдет для учащихся шестых классов и старше. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учителей и учеников 6–11-х классов на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети "ВКонтакте", а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.