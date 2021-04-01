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Спасатель с Тобольском на плечах украсил Единый центр оперативного реагирования

Общество, 17:48 13 апреля 2021

предоставлено Екатериной Карасевой | Фото: предоставлено Екатериной Карасевой

Спасатель, который держит на плечах Тобольск, работы начинающей стрит-арт художницы и преподавателя рисунка и живописи Екатерины Карасевой украсила Единый центр оперативного реагирования в Тобольске.

"В центре — собирательный образ спасателя. Это молодой мужчина в костюме, на его плечах — наш город Тобольск. Задумка заключалась в том, чтобы изобразить сильных духом людей, готовых прийти на помощь в беде", — рассказала Екатерина Карасева.

предоставлено Екатериной Карасевой | Фото: предоставлено Екатериной Карасевой

При создании эскиза художница вдохновилась работой другого автора, которую увидела на фотохостинге. Было решено сделать монохромное изображение. Тоболячка использовала художественные акриловые краски черного и белого цветов.

Инна Пахомова

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# спасатели , Тобольск

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