Спасатель с Тобольском на плечах украсил Единый центр оперативного реагирования

| Фото: предоставлено Екатериной Карасевой | Фото: предоставлено Екатериной Карасевой

Спасатель, который держит на плечах Тобольск, работы начинающей стрит-арт художницы и преподавателя рисунка и живописи Екатерины Карасевой украсила Единый центр оперативного реагирования в Тобольске.

"В центре — собирательный образ спасателя. Это молодой мужчина в костюме, на его плечах — наш город Тобольск. Задумка заключалась в том, чтобы изобразить сильных духом людей, готовых прийти на помощь в беде", — рассказала Екатерина Карасева.

| Фото: предоставлено Екатериной Карасевой | Фото: предоставлено Екатериной Карасевой

При создании эскиза художница вдохновилась работой другого автора, которую увидела на фотохостинге. Было решено сделать монохромное изображение. Тоболячка использовала художественные акриловые краски черного и белого цветов.

Инна Пахомова