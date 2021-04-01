Тюменская область увеличивает долю "нормативных" дорог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские дороги в последние годы стали больше соответствовать нормативным требованиям. Это, по словам председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, касается и федеральных, и региональных, и муниципальных дорог. В нацпроекте, по его словам, участвуют около 12 тыс. км дорог. На 182-х км проведены работы в 2020 году.

"Таким образом, те задачи, которые ставились нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюменской области довольно успешно решаются", - подчеркнул он, комментируя итоги заседания Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, на котором заслушали информацию о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сергей Корепанов обратил внимание на то, что качество дорог улучшается, а аварийность повышается.

"Во время заседания прозвучала информация, что много людей погибает на участке отремонтированной дороги, которая идет от Увата на Север. Странно получается – качество улучшается, а смертность повышается. Считаю, что нужно усилить контроль за скоростным движением. Необходимо такие нарушения строго пресекать", - заявил Сергей Корепанов.