"Роснефть" может войти в нефтегазовый кластер Тюменской области

из аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram из аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Презентацию действующего нефтегазового кластера Тюменской области провели для представителей группы компаний "НК Роснефть". Особенно их заинтересовал поиск проработанных технологических решений, которыми занимается кластер.

Об этом рассказал в своем Instagram заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он уточнил, что важно, чтобы эти решения совпадали со стратегическими задачами "Роснефти" по технологическому перевооружению и локализации.

Нефтегазовый кластер – один из ключевых технологических проектов для региона в сфере производства оборудования и нефтесервисных услуг. Кластер объединяет компании, расположенные в разных регионах России, для решения общих технологических задач. Они будут создавать новые продуктовые цепочки, по которым еще нет предложений на рынке либо они дороги или неэффективны.

На начальном этапе кластер сосредоточится на четырех направлениях специализации подбора технологических проектов: блочно-модульное оборудование, композитные материалы, цифровые решения и снижение стоимости строительства скважин.

В кластер уже вступила компания "Газпром нефть". Реализуется концепция взаимодействия, основанная на принципах проектного управления разработкой новых технологий. Также присоединились дочерние общества компании: "Газпромнефть-Ямал", "Заполярье", "Мессояханефтегаз". Провели переговоры с ПАО "ЛУКОЙЛ", НОВАТЭКом, "Газпромом".

Диалог с "Роснефтью" продолжится. В планах провести отдельную встречу по задачам в отрасли композитных материалов. Также тюменцы пригласили коллег поучаствовать в Тюменском нефтегазовом форуме 2021 года.

Евгения Шевцова