Над Тюменью начинается первый весенний звездопад
Скриншот приложения Stellarium
Активность метеорного потока Лириды наступает 14 апреля. Пик звездного дождя ожидается 22 апреля.
Лириды – один из самых крупных и впечатляющих метеорных потоков года. По прогнозам Международной метеорной станции, в пик активности можно увидеть до 18 метеоров в час.
Как отмечают специалисты Роскосмоса, ранее Лириды были значительно активнее, чем сейчас. Они образованы кометой C/1861 G1 Тэтчер. Радиант потока находится в созвездии Лиры – отсюда и название.
При ясной погоде звездопад хорошо виден в северном полушарии. Лучше всего его наблюдать во второй половине ночи, между заходом Луны и рассветом.
Евгения Шевцова