Над Тюменью начинается первый весенний звездопад

Скриншот приложения Stellarium Скриншот приложения Stellarium

Активность метеорного потока Лириды наступает 14 апреля. Пик звездного дождя ожидается 22 апреля.

Лириды – один из самых крупных и впечатляющих метеорных потоков года. По прогнозам Международной метеорной станции, в пик активности можно увидеть до 18 метеоров в час.

Как отмечают специалисты Роскосмоса, ранее Лириды были значительно активнее, чем сейчас. Они образованы кометой C/1861 G1 Тэтчер. Радиант потока находится в созвездии Лиры – отсюда и название.

При ясной погоде звездопад хорошо виден в северном полушарии. Лучше всего его наблюдать во второй половине ночи, между заходом Луны и рассветом.

Евгения Шевцова