Ледоход на Туре в Тюмени начался раньше средних сроков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ледоход на Туре, а также на реках Пышма и Карасуль начался 10-13 апреля - на 4–8 дней раньше среднемноголетних дат. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Туре лед начал таять 8 апреля на месте, через пять дней в районе гидрологического поста река полностью очистилась. Подвижки льда отмечались на реках Вагай, Ашлык и Тобол. На других реках лед потемнел, сверху появилась вода, образовались полыньи и закраины. Прирост уровня воды составляет от 4 до 57 см в сутки.

"В ближайшие дни ожидается вскрытие рек юга Тюменской области, - рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. – На реках ХМАО и ЯНАО сохраняется зимний режим".