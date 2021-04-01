  • 14 апреля 202114.04.2021среда
  • USD77,2535
    EUR91,9162
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ледоход на Туре в Тюмени начался раньше средних сроков

Общество, 09:53 14 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ледоход на Туре, а также на реках Пышма и Карасуль начался 10-13 апреля - на 4–8 дней раньше среднемноголетних дат. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Туре лед начал таять 8 апреля на месте, через пять дней в районе гидрологического поста река полностью очистилась. Подвижки льда отмечались на реках Вагай, Ашлык и Тобол. На других реках лед потемнел, сверху появилась вода, образовались полыньи и закраины. Прирост уровня воды составляет от 4 до 57 см в сутки.

"В ближайшие дни ожидается вскрытие рек юга Тюменской области, - рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. – На реках ХМАО и ЯНАО сохраняется зимний режим".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ледоход , реки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:49 14.04.2021В центре Тюмени сносят четырехэтажное здание на улице Первомайская
10:27 14.04.2021Над Тюменью начинается первый весенний звездопад
10:05 14.04.2021"Диктант Победы" напишут жители Тюменской области
09:53 14.04.2021Ледоход на Туре в Тюмени начался раньше средних сроков