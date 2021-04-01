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Старшеклассники из 75 регионов встретятся в Тюмени на заключительном этапе всероссийской олимпиады по математике

Общество, 13:34 14 апреля 2021

ФМШ Тюменской области | Фото: ФМШ Тюменской области

Финальные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по математике Тюмень примет 16-23 апреля в ТИУ. В 2021 году в интеллектуальных состязаниях участвуют более 500 учеников 9-11 классов из 75 регионов России, сообщает администрация западно-сибирской столицы.

Торжественное открытие состоится онлайн 16 апреля на сайте. Начало в 17 часов. С видеообращением к ребятам выступит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выполнение заданий оценят представители вузов и специализированных технических учебных заведений страны: профессора, доценты и техники лабораторий. Для школьников предусмотрена развлекательная программа: экскурсии по городу, посещение Музейного комплекса им. Словцова, исторического парка "Россия – моя история", спортивные игры.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады получают привилегии при зачислении в профильные вузы, в том числе и в ТИУ.

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# олимпиады , ТИУ , школьники

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