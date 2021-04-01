Великой Победе посвящается: в новом спецпроекте "Тюменской линии" читайте о работе заводов во время войны

Художественно-исторический барельеф "Тюмень - Победителям" на Исторической площади Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени Художественно-исторический барельеф "Тюмень - Победителям" на Исторической площади Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Десятки эвакуированных предприятий приняла Тюменская область в годы Великой Отечественной войны. В канун 76-й годовщины Великой Победы "Тюменская линия" запускает спецпроект "Тюменская область: Все для фронта! Все для победы!", в котором расскажет о месте и роли эвакуированных в Сибирь предприятиях, их вкладе в дело общей победы и значении, которое они имели для послевоенного развития региона.

В Тюмень за годы войны были эвакуированы 27 учреждений и промышленных предприятий из Центральной России и Украины. Чтобы сберечь производство, предприятия продолжали работать в тылу на благо фронта.

После их объединения между собой и с местными заводами образовались 22 предприятия. Тюмень делала снаряды, минометы, армейские мотоциклы и аккумуляторы, электрооборудование для автомашин и танков, лекарственные препараты, обувь, обмундирование. К станкам встали женщины, подростки, дети. Рабочий день длился по 12-18 часов. Подростки в 15-16 лет становились профессиональными слесарями, токарями, сборщиками.

Эвакуированные заводы в годы войны размещались, как правило, в крупных населенных пунктах. Причем не только в областном центре. Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим приняли производства, которые внесли свой вклад в победу.

Совет по эвакуации был создан в СССР уже 24 июня 1941 года. Он определял места, куда должны были перевозиться предприятия с оккупированных территорий, брал на учет производственные, административные, складские, учебные и другие здания, пригодные для размещения эвакуированных предприятий, давал задания Народному комиссариату путей сообщения (НКПС) о выделении необходимого числа вагонов.

Председателем Совета по эвакуации был назначен Николай Шверник, заместителями – Алексей Косыгин и Михаил Первухин. При наркоматах и в ведомствах создали специальные бюро и комиссии, на железнодорожных узлах и крупных станциях работали уполномоченные по эвакуации.

Сибирь в условиях войны являлась глубоким тылом. Всего сюда эвакуировали более 500 предприятий, имевших исключительно оборонительное и народно-хозяйственное значение, в том числе 322 — в Западную Сибирь, 78 — в Восточную.

Сибирские города, с их слаборазвитыми жилищно-коммунальным хозяйством и социальной инфраструктурой, не были готовы к приему новых жителей. Большие трудности заключались в приеме, размещении и пуске в действие новых заводов, демонтированных и переброшенных в тыл. Вместе с заводами приехали рабочие и члены их семей. При сложнейших материальных и организационных проблемах они обосновывались на новом месте.

Эвакуированные по несколько недель проживали на вокзалах и станциях, ожидая расселения. Вновь прибывших размещали у местных жителей, в подвалах, недостроенных домах.

Борис Олейник