  • 14 апреля 202114.04.2021среда
  • USD77,2535
    EUR91,9162
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени во время командно-штабных учений проверили состояние городских дамб

Общество, 18:11 14 апреля 2021

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

О готовности Тюмени к весеннему половодью заявил заместитель главы города Пётр Вагин по итогам комплексных учений по предупреждению и ликвидации ЧC, вызванной весенним половодьем, сообщает администрации Тюмени.

"Протяженность городских дамб Тюмени составляет около 30 километров. Перед началом половодья они все были комиссионно обследованы, получены паспорта безопасности. В целом никаких нареканий к состоянию гидрозащитных сооружений у нас нет, к весеннему половодью мы готовы", - сказал Петр Вагин.

Участие в учениях приняли представители МЧС, МВД, Росгвардии, скорой медицинской помощи, а также служб, отвечающих за различные вопросы жизнеобеспечения населения.

Спасатели отработали на манекене действия по оказанию первой помощи пострадавшему, передали его в руки медиков. В это время техника и рабочие "ликвидировали" прорыв дамбы, а ответственные за эвакуацию жителей службы составляли списки граждан, оказавшихся в зоне ЧС, централизованно на автобусах отправляли их в пункт временного размещения, оказывали помощь.

По словам Петра Вагина, оперативная группа действовала в соответствии с установленным ранее алгоритмом. Прогноз по весеннему половодью благоприятный, но необходимо быть готовым к любому развитию событий.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# весеннее половодье , Петр Вагин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 14.04.2021Названа причина, по которой ишимский младенец оказался в доме малютки
19:11 14.04.2021ТюмГУ издал уникальную средневековую повесть о Тюмени
18:57 14.04.2021Движение по улице Абалакской в Тюмени станет односторонним с 1 мая
18:45 14.04.2021Среди тобольского мусора найдено удостоверение водителя из Оренбурга