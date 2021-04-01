Заводоуковским и ишимским школьникам показали спектакль "Конек-горбунок"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Сказку "Конек-горбунок" показали школьникам актеры Тюменского театра кукол на гастролях в Заводоуковском городском округе и в Ишиме. Бесплатные представления состоялись при поддержке фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, сообщает ТРО партии.

Координатор проекта единороссов "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов напомнил ребятам, что автор сказки – сибирский поэт Петр Ершов. В Тюменской области много мест, связанных со всемирно известным сказочником: он родился в деревне Безруково (ныне – Ершово), был крещен в Ишиме, почти всю жизнь прожил в Тобольске.

"Не все ребята могут приехать на спектакль в Тюмень, особенно сейчас, во время пандемии, поэтому мы поддержали гастроли артистов в муниципальные образования области. Они выезжают с представлениями даже в отдаленные деревни и поселки, и для детей это всегда огромное событие", – отметил Андрей Артюхов.

В Заводоуковске ребята не только увлеченно следили за любимыми персонажами на сцене, но и с воодушевлением поддержали предложение депутата Тюменской областной думы Владимира Ковина об экскурсии на родину сказочника в Ершово и в театр кукол в Тюмени.

"Для меня это особенно приятно, так как я родился в Ишимском районе, и с Ершовым, его сказкой, связаны воспоминания моего детства. С согласия родителей и с соблюдением всех мер безопасности мы организуем для детей интересную и познавательную поездку", – подчеркнул депутат.

Спектакль, который посмотрели юные зрители, был создан к 200-летию со дня рождения Петра Ершова. У этой постановки есть своя режиссерская трактовка: история про Конька-горбунка рассказывается с помощью песни и визуальной линии. В представлении задействовано 10 актеров и семь помощников по декорациям, монтажеров по свету и музыкальному сопровождению.

Следующие представления в рамках совместного проекта единороссов и театра кукол пройдут в Тюменском районе: Каскаре, Богандинском и Успенке.