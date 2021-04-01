"Колесо, как в Лондоне": экскурсии по Тюмени на английском языке публикуют в "ТикТоке"

| Фото: скриншот с видео из "ТикТок" Visit Tyumen | Фото: скриншот с видео из "ТикТок" Visit Tyumen

Короткие экскурсии по Тюмени на английском языке можно посмотреть в "ТикТоке" Visit Tyumen.

На странице Агентства туризма и продвижения Тюменской области опубликовано три ролика с участием иностранки. Девушка рассказывает о популярных местах в областной столице.

Первое видео посвящено излюбленному месту горожан – набережной Туры. Здесь показаны все уровни объекта и подсвеченный мост Влюбленных.

Второе видео отведено Цветному бульвару. "Здесь есть популярные места со всего мира. Это колесо как в Лондоне, цирк как в Канаде, высотки как в Дубае, почти американские горки", – рассказала экскурсовод в ролике.

В третьем ролике показана статуя "Нежность", расположенная здесь же, на Цветном бульваре. "У того, кто ее обнимет, будет счастье и благополучие", – подчеркнула иностранка.

| Фото: "ТикТок" Visit Tyumen | Фото: "ТикТок" Visit Tyumen

Visit Tyumen успешно развивает свой канал в "ТикТоке". Там публикуют небольшие видео о памятных и интересных местах региона, музеях, событиях. На аккаунт подписаны более 25 тыс. пользователей.

Инна Пахомова