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Александр Моор принял участие в обсуждении реализации Национальной социальной инициативы

Губернатор, 14:16 15 апреля 2021

Фото: admtyumen.ru

Доступность и качество услуг в социальной сфере, барьеры и ограничения, а также механизм Национальной социальной инициативы (НСИ) и ее реализация в регионах стали темой семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ). В совещании, которое состоялось в Москве 14 апреля, принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проект охватывает четыре сферы: образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой выбрано 10 самых распространенных жизненных ситуаций, с которыми предстоит работать: например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить детское пособие или найти работу через центр занятости.

Совместное заседание президиума Госсовета РФ с участием АСИ состоится 15 апреля. Напомним, что в состав президиума Госсовета РФ входят главы 27 регионов, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# Александр Моор , социальная сфера

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