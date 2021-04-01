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За пьяную езду тюменца на восемь месяцев отправили в колонию

Происшествия, 17:34 15 апреля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Восемь месяцев проведет в колонии строгого режима житель Тюмени за пьяное вождение. Ранее мужчина был судим за наркопреступление, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 18 января сотрудники ГИБДД на ул. Дружбы остановили Nissan Wingroad. Полицейские заподозрили, что водитель пьян. От медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.

Ранее водитель уже был осужден за пьяное вождение и наркопреступление. Суд назначил тюменцу восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишил его водительских прав на два года и восемь месяцев.

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# исправительная колония , пьяная езда , суд , уголовное дело

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