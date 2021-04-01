В тобольских школах напишут "Диктант Победы"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет на базе школ № 5, 16 и 17 в Тобольске 29 апреля, сообщает городская администрация.

Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом. В Тюменской области они создаются на базе образовательных учреждений и офисов силовых структур в каждом населенном пункте, где проживают более пяти тысяч человек.

Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Из них 20 на общую военно-историческую тему, пять по региональной тематике.

Зарегистрироваться для участия может каждый житель на официальном сайте акции. Принять участие в диктанте можно как лично с присутствием на площадке, так и в режиме онлайн в день проведения мероприятия после регистрации на сайте.