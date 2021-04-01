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Юным тюменским художникам предложили нарисовать мир без войны

Общество, 08:35 19 апреля 2021

Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Юных жителей Тюменской области в возрасте от 4 до 11 лет приглашают стать участниками Всероссийского конкурса рисунков "Мир без войны". Творческое состязание приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба музея Победы.

Дошкольникам и ученикам младших классов предлагают нарисовать мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне. Дети могут изобразить первые мирные дни, наше время или свои мечты о будущем.

"Этот конкурс проводится уже четвертый раз. В прошлом году в творческом состязании участвовали дошкольники и младшеклассники из разных регионов России. Они прислали более 400 работ. В этом году мы также ждем от юных художников душевных, ярких и самостоятельных рисунков", - рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

На конкурс принимают работы, выполненные в любой художественной технике с использованием различных средств рисования - карандашей, гуаши, акварели, мелков, фломастеров и других. Нельзя использовать компьютерные программы для графического моделирования и дизайна.

Фотографии или сканы рисунков необходимо отправить до 2 мая на почту mmna@cmvov.ru. 10 мая жюри конкурса назовет лучших авторов. Награждение победителей пройдет 15 мая.

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# дошкольники , конкурс рисунков , музей Победы , школьники

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