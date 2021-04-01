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Тюменцев приглашают пройти #76шаговдопобеды

Общество, 08:59 19 апреля 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Жителей Тюменской области приглашают присоединиться к акции #76шаговдопобеды, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участникам предлагается сделать 76 шагов по паркам, скверам и улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны, посвященным юбилейным датам Дня Победы, снять видео и разместить его под конкурсным постом в группе департамента во ВКонтакте до 10 мая.

В ролике необходимо зафиксировать название населенного пункта, парка, сквера, площади или улицы, на которой происходит съемка, само действие участников, приветствуется сопроводительный комментарий или титры по историческим фактам, событиям и людям, связанным с названием выбранного участниками места съемки. Общий хронометраж не должен превышать двух минут.

Принимать участие можно как индивидуально, так и классом, спортивной командой, организованным коллективом, семьей, ограничений по возрасту нет. Подробнее об условиях акции по ссылке.

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# акции , День Победы

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