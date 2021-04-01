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Эксперты "Сириуса" проведут восемь лекций для тюменских педагогов

Общество, 14:49 16 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь лекций прочитают специалисты образовательного центра "Сириус" для руководителей и учителей школ Тюменской области, представителей регионального и городского департаментов образования, методистов. Обучение состоится на базе Школы перспективных исследований ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Темы выступлений разнообразны – от изучения образовательных платформ, организации интенсивных профильных программ, выстраивания системы коммуникации с "Сириусом" до презентации наиболее интересных кейсов, которые были успешно реализованы в образовательном центре в Сочи.

По мнению организаторов, участие в семинаре будет полезно заинтересованным в развитии системной работы с высокомотивированными и талантливыми детьми.

"Тюменское педагогическое сообщество постоянно развивается. Это правильно, потому что только с развитием и применением современных методов и подходов к обучению мы сможем дать ученикам региона хорошую базу знаний и привить любовь учиться. Уверена, что визит наших коллег из "Сириуса" станет импульсом для многих педагогов к тому, чтобы осваивать новые вершины в образовательных процессах", – рассказала руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

В числе экспертов – тренер сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по математике Антон Гусев, заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" ОЦ "Сириус" Алексей Горбачёв и заместитель руководителя Центра регионального сотрудничества ОЦ "Сириус" Сергей Платонычев.

Некоторые выступающие будут подключаться к обучению в формате ВКС.

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# обучение , Сириус , талантливые дети

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