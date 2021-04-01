Тюменцы продегустируют продукцию местных производителей на фестивале "Покупай тюменское"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Покупай тюменское" пройдет в гипермаркете "Лента" на ул. Мельникайте в Тюмени 17 апреля с 12 до 18 часов.

"В эти выходные у нас будет тестовый фестиваль, а вот в следующие организуем на полную мощь. Пройдут дегустации продуктов местных товаропроизводителей: колбасы, сыры, молочная продукция, снеки, конфеты", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" продюсер проекта "Покупай тюменское" Ульяна Жаркова.

Посетителей ждут тематические конкурсы и викторины от ведущих проекта "Покупай тюменское". Победителям подарят небольшие призы.

"Фестивали будут проходить в пятницу и субботу и в майские праздники", — добавила Ульяна Жаркова.

17 апреля фестиваль "Покупай тюменское" пройдет по адресу: ул. Мельникайте, 139.

Инна Пахомова