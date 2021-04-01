Из Тюмени в Крым без пересадок можно будет улететь три раза в неделю

| Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

Новая программа полетов "Аэрофлота" в Крым из регионов в обход Москвы начнется с 28 мая запуском рейсов из Тюмени, Екатеринбурга и других городов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

29 мая откроются полеты в аэропорт Симферополь из Челябинска, Оренбурга, Сыктывкара, а 30 мая – из Мурманска и Перми.

Как отмечает "Аэрофлот", в сравнении с 2020 годом маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополь выросла в семь раз и стала рекордной для современной истории.

Из Тюмени, Челябинска, Сургута и Перми рейсы будут выполняться трижды в неделю. Из Екатеринбурга и Казани - пять раз, из Новосибирска и Уфы – четыре раза в неделю, из Мурманска, Оренбурга и Сыктывкара – дважды.

Полетная программа в Крым из регионов продлится до конца сентября. Также этом сезоне "Аэрофлот" уже совершает прямые рейсы в Крым из Сочи и московского Шереметьево. Со 2 июня также начнутся полеты в аэропорт Симферополь из Красноярска.