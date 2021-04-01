Выставка урало-сибирской росписи открылась в библиотеке в Тюмени

| Фото: из сообщества "Сибирь мастеровая" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Сибирь мастеровая" во ВКонтакте

Выставка урало-сибирской росписи открылась в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина в Тюмени.

Экспозиция познакомит читателей с такой разновидностью урало-сибирской росписи, как "Тюменская домовая роспись". На выставке представлены иллюстрированные издания о традициях и техниках урало-сибирской росписи, а также предметы деревянной утвари и игрушки.

Яркое украшение выставки – работы тюменской мастерицы Надежды Еремеевой, сумевшей детально передать особенности и самобытный характер уникального народного промысла. Художница стала создавать оригинальные работы, которые уже неоднократно участвовали в городских и региональных конкурсах, ярмарках и выставках.

"Сегодня тюменская домовая роспись становится узнаваемым брендом нашего региона. Уже первые посетители библиотеки смогли оценить красоту и самобытность этого уникального промысла", — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 30 июня. Посетить ее можно в часы работы при наличии медицинской маски. Записаться на посещение выставки можно по телефону 47-67-79.