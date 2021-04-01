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Подросткам из "Отрядов мэра" оформят электронные трудовые книжки

Общество, 16:39 16 апреля 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Подросткам из Тюмени, которые впервые выйдут на работу летом 2021 года в составе "Отрядов мэра", оформят электронные трудовые книжки. Они будут аккумулировать все данные об их трудовой деятельности на протяжении всей жизни, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки можно будет получить в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет работодатель, управление Пенсионного фонда России или МФЦ.

Напомним, с 2020 года в России введены электронные трудовые книжки. Они заведены на каждого работающего жителя страны на основании информации, которую предоставил работодатель в Пенсионный фонд РФ.

Действующим работникам предлагается продолжать вести и привычный всем бумажный вариант. Тем, кто начинает трудовую деятельность в 2021 году и позднее, право выбора носителя информации не предоставляется.

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# отряды мэра , трудовые книжки

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