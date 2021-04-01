Тюменским мастерам помогут развить свое дело в онлайн-акселераторе "Путь ремесленника"

| Фото: фестиваль "Сибирь мастеровая" | Фото: фестиваль "Сибирь мастеровая"

Квалицифированных и начинающих мастеров декоративно-прикладного творчества Тюменской области приглашают в обучающий проект "Онлайн-акселератор "Путь ремесленника". Заявку на бесплатное участие в акселераторе можно подать до 18 апреля по ссылке, сообщает администрация Ялуторовского района.

Участников ждут лекции и индивидуальные консультации экспертов федерального уровня – дизайнеров и бизнес-наставников, которые помогут мастерам по-новому посмотреть на свою работу: повысить качество продукта и его упаковки, научиться продвижению на рынке, разработать стратегию дальнейшего развития ремесла.

Участвовать в проекте могут все жители Тюменской области: лекции и консультации пройдут в онлайн-режиме. Участниками полной программы акселератора станут 25 мастеров, которые подадут заявки и пройдут конкурсный отбор. Мастерам, не попавшим в это число, будет доступна лекционная программа.

26 апреля мастера начнут обучение, оно завершится в июне 2021 года. Обучение бесплатное.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в Тюменской области.

Вопросы об участии в акселераторе можно задать по телефонам: +7(996) 321-23-78, +7(996) 321-23-98.