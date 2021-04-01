Жителей Тюменской области просят сообщать о возгораниях в лесах и палах сухой травы

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Жителей Тюменской области просят сообщать о возгораниях в лесах и палах сухой травы в оперативные службы.

15 апреля пожарные подразделения Тюменской области 24 раза выезжали на тушение горящей травы. Трава горела практически во всех районах — от Увата до Тюмени. В условиях сухой и ветреной погоды огонь стремительно распространяется. Треть палов переходят в лес, создают угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Мобильные группы патрулируют территорию согласно классам пожарной опасности.

В Тюменской области пожароопасный сезон ввели с 15 апреля. Это значит, что на территориях муниципалитетов, в том числе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на предприятиях запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес".