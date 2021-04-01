Тюменцы приведут город в порядок и выберут лучшие проекты для благоустройства

| Фото: из сообщества "Тюмень I Комфортная среда" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень I Комфортная среда" во ВКонтакте

Более 50 человек выйдут на уборку сквера Пограничников в день городского субботника 17 апреля. В этом уверены представители инициативной группы района Казарово.

Как сообщает администрация Тюмени, еще столько же жителей района готовы убрать мусор вдоль дорог. В районе активно готовятся к голосованию по выбору лучшего проекта благоустройства сквера, включенного в планы благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Выйдут на уборку своего района и жители поселка ММС. Им тоже небезразлична судьба территории, которая попала в перечень объектов для голосования. Тюменцы на субботнике смогут не только привести в порядок зеленые уголки, но и ознакомиться с перспективами их благоустройства. Им представят детальные дизайн-проекты. Выбрать лучший проект можно будет на единой платформе 72.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Проекты, поддержанные жителями, будут реализованы за счет бюджетных средств.

Жители других районов тоже намерены выйти на уборку: в Верхнем Бору очистят сквер Сосновый, в Березняковском приведут в порядок территорию рядом с ДК "Орфей". Готовы тюменцы прибраться и на улице Эрвье, Солнечном проезде, а также в парке Заречный убрать залежалый мусор.

Управляющие компании вместе с жителями организуют уборку во дворах и на общедомовых площадках.

Выходят на субботник и жители ряда домов по ул. Свердлова, 22, Орджоникидзе, 47, Индустриальной, 47.

До Дня Победы пройдет уборка всех мемориалов, памятных мест. Специалисты управ принимают заявки и оказывают помощь с вывозом мусора. Для проведения субботников приготовлены грабли, мётлы, закуплена краска и перчатки. Общественно значимые работы продлятся по 24 апреля.