Беспилотники помогают бороться с лесными пожарами в Тюменской области

Фото: ugra-news.ru Фото: ugra-news.ru

Патрулирование территорий Сорокинского и Аромашевского районов с применением беспилотных летательных аппаратов для обнаружения нарушителей противопожарного режима, очагов пожаров и поджигателей ведут авиационный сектор Госохотдепартамента Тюменской области и специалисты регионального департамента лесного комплекса.

Специалисты напоминают, что в регионе установлен пожароопасный сезон с 15 апреля 2021 года. По данным регионального департамента лесного комплекса, большинство пожаров возникает по вине людей. В прошлом году первый лесной пожар на территории Тюменской области был зафиксирован 4 апреля. Всего в 2020 году ликвидировано 226 лесных пожаров на площади 1557,9 га, из них 167 лесных пожаров возникло по вине местного населения, 37 — вследствие природных факторов.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно сообщить о возгорании по телефону 8-800-100-94-00 или 112.

Напомним, следствием возгорания в лесу Сорокинского района стал смог в Ишиме 16 апреля.