Совет родителей Тюменского района планирует проводить рейды по школьным столовым

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Качество блюд в школьных столовых обсудили родители, ученики, педагоги и организаторы питания Тюменского района. Инициатором встречи в онлайн-формате стало районное управление образования.

Сейчас в Тюменском районе бесплатное питание в школе, кроме учеников 1-4 классов, получают 1 тыс. 714 ребят из малоимущих семей, а также около 900 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов – для них организовано двухразовое горячее питание.

Директора школ отметили оперативность реагирования на сообщения и жалобы родителей со стороны организатора питания "Магии вкуса", что помогает более эффективно выстраивать процесс.

Руководитель "Магии вкуса" Марина Сыскова в ответ высказала пожелание вернуться к формату родительских конференций, как только в Тюменской области снимут ограничения на массовые мероприятия. Раньше они помогали снять ряд вопросов: родители пробовали каждое из блюд меню школьников и могли убедиться в их качестве.

По мнению председателя районного "Совета родителей" Анны Мироновой, рейды родителей по школьным столовым помогают увидеть объективную картину, понять, почему ребенок отказывается есть то или иное блюдо. В планах "Совета родителей" сделать выездные рейды ежемесячными.

Главный педиатр Областной больницы № 19 Нина Грекова отметила, что алгоритм взаимодействия с организатором питания и управлением образования отработан, замечания медицинских работников всегда учитываются, сообщает управление образования Тюменского района.