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150 участников будут соперничать на областном этапе конкурса "Педагог года"

Общество, 16:11 18 апреля 2021

ТОГИРРО ВКонтакте | Фото: ТОГИРРО ВКонтакте

Конкурс профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области - 2021" стартует 19 апреля и соберет более 150 участников из всех муниципалитетов региона. Церемония открытия состоится в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (г.Тюмень, ул.Малыгина, 73), а также в центрах повышения профмастерства в Ишиме и Тобольске, сообщает ТОГИРРО.

Большинство конкурсантов во всех номинациях - женщины, по статистике мужчин немногим более 10%. Добавились две новые номинации "Молодой руководитель" и "Классный руководитель".

Конкурс начнется в дистанционном формате, на суперфиналах защиты будут очными. Жюри под председательством Заслуженного учителя России, абсолютного победителя конкурса "Учитель года России - 1993" Олега Парамонова подведет итоги 24 апреля.

Следить за ходом главного состязания педагогов можно здесь.

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# Педагог года

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