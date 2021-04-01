150 участников будут соперничать на областном этапе конкурса "Педагог года"

| Фото: ТОГИРРО ВКонтакте | Фото: ТОГИРРО ВКонтакте

Конкурс профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области - 2021" стартует 19 апреля и соберет более 150 участников из всех муниципалитетов региона. Церемония открытия состоится в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (г.Тюмень, ул.Малыгина, 73), а также в центрах повышения профмастерства в Ишиме и Тобольске, сообщает ТОГИРРО.

Большинство конкурсантов во всех номинациях - женщины, по статистике мужчин немногим более 10%. Добавились две новые номинации "Молодой руководитель" и "Классный руководитель".

Конкурс начнется в дистанционном формате, на суперфиналах защиты будут очными. Жюри под председательством Заслуженного учителя России, абсолютного победителя конкурса "Учитель года России - 1993" Олега Парамонова подведет итоги 24 апреля.

Следить за ходом главного состязания педагогов можно здесь.