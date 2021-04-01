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В Ялуторовске отреставрируют и отправят на выставку резные наличники старых домов

Общество, 17:14 18 апреля 2021

Культура и туризм города Ялуторовска ВКонтакте | Фото: Культура и туризм города Ялуторовска ВКонтакте

Выставку, посвященную особенностям деревянной архитектуры края, создадут в Ялуторовске. Помощь могут оказать горожане, сообщает администрация Ялуторовска.

Жителей, планирующих разобрать свой старый деревянный дом, а его резные элементы (наличники, карнизы, пилястры, декорированные ворота и т.д.) утилизировать, просят сообщить об этом по телефонам 3-20-29; 3-32-69; 3-93-46. Декоративные элементы заберут, чтобы отреставрировать и открыть в Ялуторовске постоянно действующую выставку.

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# выставка , деревянное зодчество

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