В Ялуторовске отреставрируют и отправят на выставку резные наличники старых домов

| Фото: Культура и туризм города Ялуторовска ВКонтакте | Фото: Культура и туризм города Ялуторовска ВКонтакте

Выставку, посвященную особенностям деревянной архитектуры края, создадут в Ялуторовске. Помощь могут оказать горожане, сообщает администрация Ялуторовска.

Жителей, планирующих разобрать свой старый деревянный дом, а его резные элементы (наличники, карнизы, пилястры, декорированные ворота и т.д.) утилизировать, просят сообщить об этом по телефонам 3-20-29; 3-32-69; 3-93-46. Декоративные элементы заберут, чтобы отреставрировать и открыть в Ялуторовске постоянно действующую выставку.