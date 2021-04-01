В Тюменской области названы обладатели Гран-при студвесны и статуэтки звезды из Большой Медведицы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт областного творческого фестиваля "Студенческая весна" завершился в спорткомплексе "Центральный" в Тюмени. Многочисленные зрители-болельщики увидели лучшие номера в таких номинациях, как музыка, танцы, мода, театр, оригинальный жанр.

"В свои студенческие годы я тоже участвовала в "Студвесне" и поняла, что это - невероятная школа менеджмента и работы в коллективе. Наша цель - чтобы вы все стали одной дружной командой Тюменской области", - обратилась к участникам и зрителям замдиректора регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

В тюменской "Студвесне-2021" приняли участие 2 тыс. 800 студентов из 24 вузов, техникумов и колледжей. Молодежные центры "Космос", "Контора пароходства" и другие предоставляют тюменским юношам и девушкам богатые возможности для реализации своего творческого потенциала, отметил руководитель дирекции региональной "Студвесны-2021", обладатель Гран-при Российской студенческой весны Илья Титов.

Самые важные итоги фестиваля подвел один из основателей региональной "Студенческой весны", вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. "Студвесна" прошла в Тюменской области уже в 26 раз. За эти годы в ней приняли участие более 40 тыс. студентов.

"За двадцать шесть лет наш с вами фестиваль так развился и разогнался, что его уже никто и никогда не остановит. "Студвесна" - это, в первую очередь, дружба, любовь, путевка в большую жизнь", - подчеркнул Сергей Сарычев. Вице-губернатор вручил благодарственные письма руководителям учебных заведений, воспитанники которых принимали участие в фестивале.

Гран-при региональной "Студвесны-2021" и больше всего путевок на XXIX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который пройдет в мае в Нижнем Новгороде, в различных номинациях собрали представители Тюменского индустриального университета.

Впервые в истории тюменского студенческого фестиваля был вручен переходящий приз от команды организаторов - статуэтка, символизирующая реальную звезду в созвездии Большой Медведицы, которая официально получила имя Студвесна72. Первым его обладателем стал коллектив хореографической студии Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ.

В финале гала-концерта прозвучал гимн студенческой молодежи, который написала студентка Тюменского госуниверситета Анна Решетарь.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко