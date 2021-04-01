Фермеры Тюменской области успевают подать документы на грант до 5 млн рублей

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Об увеличении суммы гранта по программе "Агростартап" и расширении спектра его использования рассказывают фермерам Тюменского района специалисты управления АПК. Встречи проходят во всех муниципальных образованиях района, сообщает районная администрация.

Участниками "Агростартапа" могут стать представители крестьянских, фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, чей основной вид деятельности - производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также жители, заинтересованные в получении поддержки.

По разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности на одного получателя грант определяется в размере, не превышающем 5 млн рублей, но не более 90% затрат. По иным направлениям - в размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90% затрат.

По словам специалистов управления АПК, процедура получения гранта стала проще. Расширился перечень категорий, на которые можно направить средства. Традиционно востребованными остаются приобретение сельскохозяйственных животных, техники для производства и переработки сельхозпродукции, пчелопакетов и оборудования для пчеловодства. Грант можно использовать также на приобретение грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельхозпродукции, оборудования для производства, переработки и хранения сельхозпродукции, а также специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли.

Подать документы на получение гранта можно до 29 апреля.

В 2016 и 2019 году грантовую поддержку, в том числе по программе "Агростартап", получили четыре фермера из Тюменского района.