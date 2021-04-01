Тюменские любители краеведения проверят свои знания

| Фото: департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

Любителей краеведения приглашают принять участие в конкурсе "Памятники Тюмени-2021". Дни исторического и культурного наследия пройдут с 20 апреля по 20 мая, сообщает городской департамент культуры.

В 2021 году конкурс получил название "Новая жизнь старого дома" и будет посвящен тюменским зданиям – объектам историко-культурного наследия.

Открытие состоится 20 апреля в 11 часов у Литературно-краеведческого центра по адресу ул. Первомайская, 14.

На церемонии открытия выступит председатель жюри, историк, писатель и краевед Александр Петрушин. Детский творческий центр "Бригантина" представит коллекцию театра мод "Города-герои". Первые буклеты с вопросами получат все гости церемонии открытия.

Конкурс проводится по трем номинациям в трех возрастных группах в реальном и онлайн-режиме. Самым маленьким участникам – от 6 до 9 лет – адресована номинация "Раскрась старый дом". Номинация "Новый старый дом: Что было? Что стало?" – для ребят от 10 до 14 лет. Тюменцам от 15 лет и старше предлагается номинация "Дом старый – история новая".

Для участия необходимо получить буклет с заданиями и форму согласия на обработку персональных данных в любой библиотеке Централизованной библиотечной системы Тюмени.

Все тюменцы, желающие проверить свои знания, могут ответить на вопросы буклета в номинации "Дом старый – история новая", не прилагая фотографий и эссе. Такие работы проверяются, но в конкурсном отборе не участвуют.

Желающие проверить знания в режиме онлайн могут это сделать на сайте, скачав буклет, ответив на вопросы и выполнив творческое задание. Сканы или фотографии заполненных буклетов, выполненных творческих заданий, а также согласие на обработку персональных данных необходимо будет отправить на электронную почту citylib-ibo@yandex.ru. Телефоны для справок: 43-48-68 и 46-45-79.