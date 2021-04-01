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Тюменские баскетболисты на колясках стали вторыми на чемпионате России

Спорт, 13:41 19 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда "Шанс" из Тюменской области заняла второе место в первом круге чемпионата России по баскетболу на колясках. Он проходил 13-18 апреля в Московской области, сообщает Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

Первое место заняла команда "Крылья Барса" из Республики Татарстан, на третьем месте - "БасКИ" из Санкт-Петербурга.

Всего в первом круге чемпионата участвовали 12 команд из разных регионов и республик. Занявшие первые восемь мест сборные вышли во второй круг. Игры пройдут осенью 2021 года.

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# баскетбол на колясках , спортсмены-инвалиды

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